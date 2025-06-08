Cankurtaranlar Halk Plajında Temizlik Yapıyor

Halk plajında su altında temizlik yapan cankurtaranlar acı tabloyu gözler önüne serdi

İSTANBUL - İstanbul Florya ve Menekşe Plajı'nda görevli cankurtaran ekipleri Yeşilköy Halk Plajı'nda, su altına dalarak acı tabloyu gözler önüne serdi. Ekipler, vatandaşların kullandığı halk plajında plastik atık, cam şişe, poşet ve atık temizliği yaptı.

İstanbul Bakırköy Florya ve Küçükçekmece'de Menekşe Plajlarında görevli cankurtaran ekipleri, öğrencilerle birlikte Yeşilköy Halk Plajında su altında temizlik çalışması yaptı. Yaz aylarında vatandaşların yoğun kullandığı plajda dalış yapan cankurtaran ve kurtarma dalgıçları su altındaki acı tabloyu gözler önüne serdi. Ekipler, plastik atık, cam şişe, poşet temizliği yaptı. Öte yandan çeşitli okullardan gelen ilkokul öğrencileri ise ellerinde çöp poşetleriyle sahilde temizlik çalışması gerçekleştirdi.