Cankurtaranlar, Haziran ayından itibaren 67 kişiyi boğulmaktan kurtardı - Son Dakika
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Cankurtaranlar, Haziran ayından itibaren 67 kişiyi boğulmaktan kurtardı

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Zonguldak'ta Kapuz plajında Haziran ayından itibaren 67 kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı. Kapuz Plajı'nda can güvenliğinin sağlanması için alınan önlemler ve can kurtaranların çalışmaları sayesinde, plajda yaşanabilecek tehlikeli durumlar en aza indirilmeye çalışılıyor.

16.08.2024 16:09
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Cankurtaranlar, Haziran ayından itibaren 67 kişiyi boğulmaktan kurtardı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Kapuz plajında Haziran ayından ayından itibaren 67 kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı.

Zonguldak'ta Haziran ayının 10'nundan itibaren kapılarını vatandaşlara açan Kapuz plajında ilgi artarak devam ediyor. Ancak, plajda boğulma tehlikesi geçirenlerin sayısı da dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Kapuz Plajı'nda görev yapan cankurtaran Muzaffer Kaya, Haziran ayından bu yana 67 kişinin boğulmak üzereyken kurtarıldığını açıkladı. Kapuz Plajı cankurtaranı Muzaffer Kaya, plajda kaç kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini açıkladı.

Cankurtaran Kaya, plajda 67 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini söyleyerek, bu sayının vatandaşlar geldikçe artabileceğini dile getirdi. Kaya, "Haziran 10'nundan itibaren 67 kişiyi boğulmak üzere denizden aldık. Hala daha görev başındayız. Gelen misafirlerimizin başına bir şey gelmemesi için can kurtaran arkadaşlarımızla birlikte dört gözle izliyoruz. İnsanlar gelmeye devam ettikçe bu vakalar artış gösterir. Burada insanların başına bir şey gelmemesi için can yeleği veriyoruz. İnsanlar buraya o yüzden çok tercih ediyor. Vakaları aza düşürmek için yaptığımız bir uygulama" dedi.

Kapuz Plajı'nda can güvenliğinin sağlanması için alınan önlemler ve can kurtaranların çalışmaları sayesinde, plajda yaşanabilecek tehlikeli durumlar en aza indirilmeye çalışılıyor.

Cankurtaranlar, Haziran ayından itibaren 67 kişiyi boğulmaktan kurtardı
Kaynak: İHA

Zonguldak, Kurtarma, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cankurtaranlar, Haziran ayından itibaren 67 kişiyi boğulmaktan kurtardı - Son Dakika

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