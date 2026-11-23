İstanbul Sarıyer'de özel bir mülkten kaçtığı tahmin edilen dişi aslanı arama çalışmaları sürerken, vatandaşlara yönelik uyarılar da peş peşe geliyor. Uskumruköy'de yaşayanlara evlerinden çıkmamaları yönünde anonslar yapılırken, Habertürk canlı yayınına katılan bir uzman, aslanla karşılaşılması durumunda yapılması gerekenleri anlattı. Uzmanın özellikle göz temasının kesilmemesi ve panik yapılmaması yönündeki uyarıları dikkat çekti.

ASLANI BULMAK İÇİN HAVADAN VE KARADAN ARAMA

Sarıyer Uskumruköy'de kaybolan dişi aslanın bulunması için jandarma ve Doğa Koruma ekipleri seferber oldu. Sık ormanlık alanda yürütülen çalışmalarda termal kameralı dronlardan da yararlanılıyor. Termal kameralara yansıdığı belirtilen aslanın, yoğun bitki örtüsü nedeniyle izinin kaybedildiği öğrenildi. Aslanın bir ev ortamında büyümüş olabileceği değerlendirilirken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Vatandaşlara evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılar yapıldı.

"ASLA ASLANA ARKANIZI DÖNMEYİN"

Olayın yankıları sürerken Habertürk canlı yayınına katılan bir uzman, aslanla karşılaşılması durumunda nasıl davranılması gerektiğini anlattı. Aslanın karşısında panik yapılmaması gerektiğini belirten uzman, "Asla aslana arkanızı dönmeyin. Ondan korktuğunuzu ve panik yaptığınızı hissettirmeyin" dedi.

"GÖZ TEMASINI KAYBETMEDEN YAVAŞÇA GERİ ÇEKİLİN"

Karşılaşma anında kişinin kendisini daha büyük göstermesinin önemine değinen uzman, "Çok yavaş bir şekilde eğilip dal, yaprak gibi şeyler alarak kendimizi daha büyük gösterebiliriz. Ama bunu panik yapmadan, hayvanı kışkırtmadan yapmalıyız" ifadelerini kullandı. Uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Göz temasını kaybetmeden yavaş yavaş geri adım atmalısınız. Buradaki amaç, panik yapmadan hayvandan uzaklaşabilmek."