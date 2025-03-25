Canlı yayında gazeteciler arasında 5 milyon euroluk rüşvet tartışması - Son Dakika
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Politika

Canlı yayında gazeteciler arasında 5 milyon euroluk rüşvet tartışması

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TV100'de yayınlanan programda gazeteci Sinan Burhan İBB İştirakler Komisyonu Başkanı'nın 5 milyon euro rüşvet istediğini söyledi. Gazeteci Mustafa Balbay "Sabredin cevap vereceğim" demesine rağmen suskun kaldı.

25.03.2025 14:46  Güncelleme: 15:05
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TV100 ekranlarında yayınlanan "Eşit Ağırlık" programında Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan ile Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve eski CHP milletvekili Mustafa Balbay arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili tartışma başladı.

Canlı yayında gazeteciler arasında 5 milyon euroluk rüşvet tartışması

CANLI YAYINDA RÜŞVET TARTIŞMASI

Mustafa Balbay, Sinan Burhan'a, "Gizli tanıkla ilgili yüzde 1 de siz hassas davranın. Yüzde 1 de ben sizin vicdanınıza sesleniyorum" dedi. Sinen Burhan ise, "Gizli tanıkla ilgili hassasiyetlerinizi anlıyorum, lakin ben açık bir şey soruyorum. Bir AVM'den İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın 5 Milyon euro istediği söyleniyor. Bunları niye cevaplamıyorsunuz. Hiç yolsuzluklara gelmiyorsunuz. Sürekli siyasi diyorsunuz." diye konuştu. Balbay ise "Sabredin cevap vereceğim" demesine rağmen suskun kaldı. Balbay, "4 tane gizli tanık var. Tanıklar 'duyduğum ve bildiğim kadarıyla' diyerek başlıyor sözlerine. 121 sayfanın 40 sayfası gizli tanık." ifadelerini kullandı.

Canlı yayında gazeteciler arasında 5 milyon euroluk rüşvet tartışması

Mustafa Balbay, Politika, Güncel, tv100, Son Dakika

Son Dakika Politika Canlı yayında gazeteciler arasında 5 milyon euroluk rüşvet tartışması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Canlı yayında gazeteciler arasında 5 milyon euroluk rüşvet tartışması - Son Dakika
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