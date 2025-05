Cannes'da Fatma Hasune Anıldı

İsrail'in soykırımına devam ettiği Gazze'de nisan ayında öldürülen Filistinli gazeteci Fatma Hasune, 78. Cannes Film Festivali'nde anıldı.

Jüri başkanlığını bu yıl Fransız aktör Juliette Binoche'un üstlendiği 78. Cannes Film Festivali, dün Fransa'nın güneyindeki Cannes kentinde başladı.

Festivalin dün akşamki açılış töreninde sahneye çıkan Binoche, İsrail ordusunun Gazze'de 16 Nisan'da öldürdüğü Filistinli Hasune'yi andı.

Binoche, sahnede yaptığı konuşmada, "Ölümünden bir gün önce rol aldığı filmin burada, Cannes'a seçildiğini öğrenmişti. Fatma bu akşam bizimle olmalıydı. Geriye sanat kaldı. Sanat hayatlarımızın, hayallerimizin güçlü bir tanığı." ifadelerini kullandı.

22 filmin Altın Palmiye ödülü için yarıştığı 78. Cannes Film Festivali, 24 Mayıs'ta sona erecek.

Festivalde, Hasune'nin başrolünde olduğu "Put your soul on your hand and walk" (Ruhunu avucunun içine al ve yürü) başlıklı belgeselin gösterimi yapılacak.

İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Tuffah Mahallesi'ni 16 Nisan'da bombalaması sonucu, 25 yaşındaki Filistinli gazeteci Fatma Hasune hayatını kaybetmişti.