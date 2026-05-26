Cannes Film Festivali’nde Avrupa’nın Problemleri Öne Çıktı

26.05.2026 05:18
Bu yıl Cannes'da ödüller, Hollywood yerine Avrupa'nın sosyal sorunlarına verildi. Altın Palmiye 'Fjord' filmi aldı.

Doç. Dr. Efe Sıvış – Cannes'da bu yıl ödül törenine Hollywood güzellemeleri değil Avrupa'nın kendi problemleri damga vurdu. Bu, Cannes'ın Amerikan yıldız sistemine bilinçli bir çelmeydi. Adam Driver ve Scarlett Johansson'lu James Gray filmi ile Rami Malek'li Ira Sachs filmi ödülsüz döndü. Altın Palmiye'yi Rumen yönetmen Cristian Mungiu'nun 'Fjord' filmi aldı; film, Norveç'e taşınan Rumen bir ailenin çocuk istismarı soruşturmasıyla parçalanmasını anlatıyor ve muhafazakâr Doğu Avrupa aile yapısıyla seküler İskandinav sistemi arasındaki gerilimi işliyor.

Mevcut siyasi konjonktürde ödülün Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev'in 'Minotauruna' gitmesi daha uygun düşerdi. Putin Rusya'sında yozlaşma, ihanet ve şiddeti anlatan karanlık siyasi hiciv, Grand Prix ile yetindi. Zvyagintsev kapanışta doğrudan Kremlin'e seslenerek 'Bu katliamı durdurun' dedi. Yönetmen ödülü ikiye bölündü: Polonyalı Pawel Pawlikowski'nin 'Fatherland' filmi, Thomas Mann'ın savaş sonrası Almanya'ya dönüşünü anlatırken; İspanyol ikili Javier Calvo ve Javier Ambrossi'nin 'Kara Top'u Franco döneminde queer aşk hikâyesine odaklandı. En iyi senaryo ödülünü alan Emmanuel Marre'nin 'Zamanın Adamı' filmi, Nazi işgalindeki Fransa'da yeni düzene uyum sağlamaya çalışan pragmatist bir memurun hikâyesini anlattı.

Cannes'da bu yıl dikkatimi çeken şeylerden biri buydu: Fransızlar Hitler işgalinin travmasını hâlâ atlatamamış. 84 yaşındaki Barbra Streisand'a Onur Altın Palmiyesi verildi; 'No More Tears' parçası festivalin açılış ve kapanışında çalındı. Cannes boyunca Croisette'te sinema konuşuldu ama festivalin ödülleri aslında Avrupa'nın kendi içine dönüp baktığını gösterdi. Hollywood yıldızları geldi, kırmızı halıda yürüdü ve geri döndü; ödüller ise Rusya savaşına, Norveç'teki göç krizine, Franco İspanyası'na, Vichy Fransası'na ve Avrupa'nın kendi iç gerilimlerine gitti.

Kaynak: Haber Merkezi

