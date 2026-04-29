Canon Gençlik Programı İstanbul'da Sergiyle Buluşuyor

Canon, gençlerin yaratıcılıklarını keşfetmelerine alan açtığı Canon Gençlik Programı'nın üçüncü yılında İstanbul'da bir sergi düzenliyor. TOÇEV iş birliğiyle 14-17 yaş arası 15 genç, spor fotoğrafçısı Mesut Şen rehberliğinde eğitim aldı. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar temasıyla oluşturulan portfolyolar, 26 Nisan-3 Mayıs'ta Metropol İstanbul AVM'de ücretsiz sergilenecek.

Canon Eurasia Ülke Direktörü Alexandre Emeryk, gençlerin hikayelerini anlatmalarını desteklediklerini belirtti. TOÇEV Başkanı Ebru Uygun ise fotoğrafın gençler için güçlü bir ifade aracı olduğunu vurguladı. Program, Canon'un Kyosei felsefesinden ilham alarak toplumsal farkındalık yaratmayı hedefliyor.