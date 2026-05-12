Cansel Ayanoğlu\'nun test sonucu belli oldu: "Tek bağımlılığım estetik" demişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Cansel Ayanoğlu hakkında hazırlanan Adli Tıp raporu tamamlandı.

ADLİ TIP RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Burak Doğan’ın haberine göre; “Kısmetse Olur” programıyla tanınan Ayanoğlu’nun uyuşturucu test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına girdi.

"TEK BAĞIMLILIĞIM ESTETİK" DEMİŞTİ

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlamalarıyla tutuklanan Ayanoğlu, savcılık ifadesinde hayatı boyunca hiçbir uyuşturucu madde kullanmadığını öne sürmüştü.

Çevresinde uyuşturucu kullanan ya da temin eden kimsenin bulunmadığını savunan Ayanoğlu, hakkındaki suçlamaları reddederek, “Benim tek bağımlılığım estetik” ifadelerini kullanmıştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında yeni isimler ve yeni delillerin dosyaya girmesi beklenirken, Adli Tıp’tan gelen raporun davanın seyrini etkileyebileceği değerlendiriliyor.