Cansel Ayanoğlu'nun test sonucu belli oldu: "Tek bağımlılığım estetik" demişti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cansel Ayanoğlu'nun test sonucu belli oldu: "Tek bağımlılığım estetik" demişti

Haberin Videosunu İzleyin
Cansel Ayanoğlu\'nun test sonucu belli oldu: "Tek bağımlılığım estetik" demişti
12.05.2026 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cansel Ayanoğlu\'nun test sonucu belli oldu: "Tek bağımlılığım estetik" demişti
Haber Videosu

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan ve Kısmetse Olur programıyla tanınan Cansel Ayanoğlu'nun test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Bununla birlikte daha önce suçlamaları reddeden fenomenin "Benim tek bağımlılığım estetik" sözleri yeniden gündeme geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Cansel Ayanoğlu hakkında hazırlanan Adli Tıp raporu tamamlandı.

Cansel Ayanoğlu'nun test sonucu belli oldu:

ADLİ TIP RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Burak Doğan’ın haberine göre; “Kısmetse Olur” programıyla tanınan Ayanoğlu’nun uyuşturucu test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına girdi.

"TEK BAĞIMLILIĞIM ESTETİK" DEMİŞTİ

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlamalarıyla tutuklanan Ayanoğlu, savcılık ifadesinde hayatı boyunca hiçbir uyuşturucu madde kullanmadığını öne sürmüştü.

Cansel Ayanoğlu'nun test sonucu belli oldu:

Çevresinde uyuşturucu kullanan ya da temin eden kimsenin bulunmadığını savunan Ayanoğlu, hakkındaki suçlamaları reddederek, “Benim tek bağımlılığım estetik” ifadelerini kullanmıştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında yeni isimler ve yeni delillerin dosyaya girmesi beklenirken, Adli Tıp’tan gelen raporun davanın seyrini etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Cansel Ayanoğlu, Ünlüler, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cansel Ayanoğlu'nun test sonucu belli oldu: 'Tek bağımlılığım estetik' demişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yusuf Yedek2 Yusuf Yedek2:
    İçerde estetikle inşallah 6 0 Yanıtla
    Ali Kublay Ali Kublay:
    Yatarı yok cezası yok heveslenme 1 0
  • Mert kursun Mert kursun :
    müb dizel motor 2 0 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Televizyonda boy göstermenin tek kriteri keş olmak 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş kadını Derya’nın kahreden ölümü Göktürk’teki feci olay kamerada İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Göktürk'teki feci olay kamerada
Nereden nereye 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı Nereden nereye! 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı
İsmail Küçükkaya ekranlara mı dönüyor Açıklama yaptı İsmail Küçükkaya ekranlara mı dönüyor? Açıklama yaptı
CHP ve DEM Parti’den AK Parti’ye transfer iddiası Biri büyükşehir belediye başkanı CHP ve DEM Parti'den AK Parti'ye transfer iddiası! Biri büyükşehir belediye başkanı
İlçeyi ayağa kaldıran yıkım İlçeyi ayağa kaldıran yıkım
Kurbanlıkta yeni dolandırıcılık yöntemi Fotoğrafla tuzak kuruyorlar Kurbanlıkta yeni dolandırıcılık yöntemi! Fotoğrafla tuzak kuruyorlar
Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti
Malezya açıklarında göçmen teknesi battı 14 kişi kayboldu Malezya açıklarında göçmen teknesi battı! 14 kişi kayboldu
Aziz Yıldırım büyük geliyor Çuval çuval para harcayacak Aziz Yıldırım büyük geliyor! Çuval çuval para harcayacak
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

09:24
Alperen Şengün, sevgilisini takipten çıktı
Alperen Şengün, sevgilisini takipten çıktı
09:18
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
09:16
Sen bu hallere düşecek adam mıydın Maç sonu oturup ağladı
Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maç sonu oturup ağladı
09:07
Al-Nassr taraftarları, Al-Hilal’in VIP tribününe sopalarla saldırdı
Al-Nassr taraftarları, Al-Hilal’in VIP tribününe sopalarla saldırdı
09:03
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
09:00
Şampiyonluk maçında bitime 15 saniye kala olana bakın
Şampiyonluk maçında bitime 15 saniye kala olana bakın
08:56
Burcu Köksal’ı bilen Savcı Sayan’dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
08:30
Şehit yakınları için yeni düzenleme Aylıklar iki asgari ücrete çıkarılacak
Şehit yakınları için yeni düzenleme! Aylıklar iki asgari ücrete çıkarılacak
08:23
Havza’da sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Havza'da sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
08:21
8 haftalık ek doğum izni için son 2 gün
8 haftalık ek doğum izni için son 2 gün
08:02
5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı Saat de verildi
5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı! Saat de verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 09:59:07. #7.13#
SON DAKİKA: Cansel Ayanoğlu'nun test sonucu belli oldu: "Tek bağımlılığım estetik" demişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.