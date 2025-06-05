Cansuyu Derneği\'nden Arakanlılara Kurban

COX'S Sivil toplum kuruluşu Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kurban Bayramı'nda, Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki Arakan mülteci kampında 150 kurban kesmeyi hedefliyor.

Myanmar'da uzun süredir devam eden baskı ve şiddet olayları nedeniyle Cox's Bazar kentindeki mülteci kamplarına sığınan yaklaşık 1,8 milyon Arakanlı Müslüman, 36 farklı kamp bölgesinde yaşıyor.

Bayram öncesinde Cansuyu ekipleri, Cox's Bazar kentinde Arakan mülteci kampı yakınlarında bulunan hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Cansuyu Derneği, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 1050 hayırseverin desteğiyle Bangladeş Cox's Bazar'da bulunan Arakan mülteci kampında, 6 farklı kamp bölgesinde 150 büyükbaş kurban kesmeyi ve 7 bin 500 Arakanlı mülteciye dağıtmayı hedefliyor.