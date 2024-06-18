Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Tanzanya'da kurban eti dağıtımını sürdürüyor - Son Dakika
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Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Tanzanya'da kurban eti dağıtımını sürdürüyor

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Tanzanya'da gerçekleştirdiği vekalet yoluyla kurban kesimi ve kurban eti dağıtımını sürdürüyor. Dernek, Türkiye'den vekalet verenlerin isimlerinin okunduğu Tanga kenti Handeni bölgesinde kesilen kurbanlıkların ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımını gerçekleştiriyor. Bu yıl yaklaşık 300 bin ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırmayı hedefleyen dernek, dağıtılan kurban etlerinin bölgedeki aileler için maddi ve manevi anlamda büyük bir değer taşıdığını belirtiyor.

18.06.2024 13:01
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Sivil toplum kuruluşu Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Tanzanya'da vekalet yoluyla kurbanlıkların kesimi ve kurban eti dağıtımını sürdürüyor.

Dernek, bu yıl 25 ülkede gerçekleştirilen 2024 Yılı Kurban Organizasyonu'nun en büyük ayağı olan Tanzanya'da, kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Bu kapsamda Tanga kenti Handeni bölgesinde, Türkiye'den vekalet verenlerin isimleri de okunarak kesilen kurbanlıkların ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımı devam ediyor. Kurban etleri kimi zaman kesim yerlerinde dağıtılırken kimi zaman da gönüllüler tarafından ev ev gezilerek ailelere ulaştırılıyor.

Derneğin Dış İlişkiler Koordinatörü Bilal Değirmenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tanzanya'nın birçok bölgesinde kurban keseceklerini belirterek, bu yıl yaklaşık 300 bin ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Afrika kırsalının fakirliğin çok ciddi boyutta yaşandığı bir yer olduğuna dikkati çeken Değirmenci, dağıtılan kurban etlerinin bölgedeki aileler açısından maddi ve manevi anlamda çok değerli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Tanzanya, Türkiye, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Tanzanya'da kurban eti dağıtımını sürdürüyor - Son Dakika

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