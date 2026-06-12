Cape Town'da Afrika Gıda Fuarı Düzenlendi

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde düzenlenen "Africa Food Show", sektörün dünyanın dört bir yanından gelen önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi.

Cape Town Uluslararası Kongre Merkezi'nde (CTICC) 10-12 Haziran'da düzenlenen fuara, Güney Afrika'nın yanı sıra Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden gıda üreticileri, tedarikçiler ve perakendeciler katıldı.

Gıda ve içecek sektörüne yönelik fuarda perakendeye hazır ürünler, içecekler, fırıncılık ürünleri, gıda teknolojileri, sağlıklı ve bitkisel bazlı ürünler ile paketleme ve tedarik çözümleri sergilendi.

Organizasyon yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bu yılki fuarda 350'den fazla katılımcı, 8 binden fazla ticari ziyaretçi ve 60'tan fazla ülkeden sektör temsilcisi yer aldı.

"Cape Town, Afrika'daki en büyük perakendecilerin bulunduğu yer"

Fuarın organizatör firmasının Üst Yöneticisi Rex Bowden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Africa Food Show'un 20 yılı aşkın süre Johannesburg'da "Africa's Big 7" adıyla düzenlendikten sonra 2025'te yenilenerek Cape Town'a taşındığını söyledi.

Bowden, fuarın Johannesburg'dan Cape Town'a taşınmasının doğru bir karar olduğunu belirterek Cape Town'un, Afrika'daki en büyük perakendecilerin bulunduğu yer olduğuna işaret etti.

Cape Town'un uluslararası katılımcılar için cazip bir şehir olduğunu ifade eden Bowden, kentin güvenli, iyi yönetilen, temiz ve gelmek için güzel bir yer olduğunu belirtti.

Cape Town merkezli büyük perakende gruplarının kentin ticari önemini artırdığına dikkati çeken Bowden, burada faaliyet gösteren şirketlerin kıta genelinde güçlü bir konuma sahip olduğunu kaydetti.

Güney Afrika'daki ürün standartlarının yüksek olduğunu vurgulayan Bowden, fuar kapsamında Afrika genelinden ve uluslararası pazarlardan çok sayıda alıcıyı Cape Town'a getirdiklerini belirtti.

Bowden, yabancı alıcıların Güney Afrika'ya geldiklerinde pazara dair algılarının değiştiğini aktararak insanların olumsuz bir algıyla geldiğini ancak Güney Afrika'da ziyaret ettikleri büyük marketlerin Avrupa ve ABD'deki birçok örnekten daha iyi olduğunu gördüklerini söyledi.

"Türkiye'den 10 firma fuarda stant açtı"

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Yonca Sunel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Africa Food Show'un "Afrika'nın en büyük gıda fuarlarından biri" olduğunu belirterek, etkinliğe dünyanın dört bir yanından firmaların katıldığını söyledi.

Sunel, bu yıl fuarda Türkiye'den 10 firmanın stant açtığını ve Türk şirketlerinin gördükleri ilgiden memnun kaldığını ifade etti.

"Umarım firmalarımız fuar boyunca hem Güney Afrika Cumhuriyeti hem de Afrika'nın diğer ülkeleriyle ticareti geliştirecek bağlantılar kurabilirler." diyen Sunel, fuarın uluslararası niteliğine dikkati çekti.

Sunel, Brezilya ve Malezya'dan gelen firma temsilcilerinin, Türk firmalarının stantlarını ziyaret ederek görüşmeler yaptığını belirtti.

Güney Afrika'nın Afrika'ya açılan önemli bir kapı olduğuna dikkati çeken Sunel, bu ülkenin, kıtanın en büyük ekonomilerinden biri olduğunu ve gıda sektöründe de önemli bir potansiyel taşıdığını söyledi.

Sunel, Güney Afrika'nın komşu ülkelerle gümrük bağlantıları, ticari kolaylıkları ve ulaştırma koridorları sayesinde ihracatçılara yalnızca Güney Afrika'ya değil, Namibya, Botsvana, Zambiya ve Mozambik gibi ülkelere de erişim imkanı sunduğunu kaydetti.