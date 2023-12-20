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Cape Town'da çıkan yangın nedeniyle yerleşim yerleri tahliye edildi - Son Dakika
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Cape Town'da çıkan yangın nedeniyle yerleşim yerleri tahliye edildi

Güney Afrika'nın Cape Town şehrinin güneyinde çıkan yangın sonucunda Simonskloof ve Harbour Heights bölgelerinde yaşayanlar tahliye edildi. Yangında 5 itfaiyeci yaralandı ve donanma üssüne ait bir bina hasar gördü. İtfaiyeciler yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Cape Town\'da çıkan yangın nedeniyle yerleşim yerleri tahliye edildi
20.12.2023 - 21:05,
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehri güneyindeki dağlık alanda çıkan yangının ardından bölgedeki bazı yerleşim yerleri tahliye edildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Simon's Town bölgesinde 19 Aralık'ta çıkan yangının çevreye yayılmasının ardındanSimonskloof ve Harbour Heights bölgelerinde yaşayanlar tahliye edildi.

Yaklaşık 300 itfaiye erininin müdahale ettiği yangında 5 itfaiyeci yaralandı. Yaralananlardan 2'si hastaneye kaldırıldı.

Cape Town Acil Servis Sözcüsü Jermaine Carelse, basına yaptığı açıklamada, yangında Güney Afrika donanma üssüne ait bir binanın hasar aldığı bilgisi paylaşıldı.

İtfaiyecilerin yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
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