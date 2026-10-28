Cape Town'daki Propak fuarında 10 Türk firma alıcı ve distribütörlerle görüştü - Son Dakika
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Cape Town'daki Propak fuarında 10 Türk firma alıcı ve distribütörlerle görüştü

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Cape Town\'daki Propak fuarında 10 Türk firma alıcı ve distribütörlerle görüştü
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Cape Town'da düzenlenen Propak Cape 2026 Fuarı'na katılan 10 Türk firma, ambalaj ve gıda işlemede üretim ve teknoloji kapasitesini tanıttı. Firmalar, Güney Afrika ve bölge ülkelerinden potansiyel alıcı ve distribütörlerle görüşerek yeni iş bağlantıları kurma fırsatı buldu.

CAPE Güney Afrika'nın Cape Town kentinde düzenlenen "Propak Cape 2026 Fuarı"na katılan 10 Türk firması, ambalaj ve gıda işleme başta olmak üzere çeşitli sektörlerdeki üretim ve teknoloji kapasitelerini tanıttı.

Cape Town Uluslararası Kongre Merkezi'nde (CTICC) 27-29 Ekim'de düzenlenen fuar, ambalaj, gıda işleme, plastik, baskı ve etiketleme sektörlerinde faaliyet gösteren yerel ve uluslararası firmaları bir araya getirdi.

Türkiye'nin 10 firmayla ulusal katılım sağladığı fuarda, Türk üreticiler ürünlerini ve teknolojik çözümlerini tanıtma, Güney Afrika ve bölge ülkelerinden sektör temsilcileriyle yeni iş bağlantıları kurma fırsatı buldu.

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Yonca Sunel, Türkiye'nin Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Yasin Sarman ile fuarı ziyaret etti.

AA muhabirinin fuara katılan Türk firmalarından edindiği bilgilere göre, ilk gün nispeten sakin geçen fuarda, ikinci gün ziyaretçi ilgisi artarken firmalar daha fazla potansiyel müşteriyle görüşme imkanı buldu.

Türk firmaları için yeni ticari ortaklık fırsatları

Başkonsolos Sunel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Western Cape eyaletinin tarım, gıda üretimi, işleme ve ihracata yönelik üretim alanlarında güçlü bir ekonomik yapıya sahip olduğunu belirtti.

Bölgede üretilen ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ve dünya pazarlarına ulaştırılmasının bölge ekonomisinde önemli yer tuttuğunu vurgulayan Sunel, ambalaj teknolojilerinin yerel üreticiler açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Sunel, fuarın Cape Town'ın uluslararası ticaret ve lojistik merkezi konumunu desteklediğine dikkati çekerek, yerel üreticilerle uluslararası tedarikçileri, teknoloji sağlayıcılarını ve yatırımcıları bir araya getirdiğini söyledi.

Türk firmalarının fuara katılımını değerlendiren Sunel, "Türkiye'den firmalarımızın fuara katılmasını, Türk sanayisinin bu alandaki üretim kapasitesini ve teknolojik yetkinliğini Güney Afrika ve dünya pazarlarına tanıtmak bakımından son derece değerli buluyoruz." dedi.

Fuarların, Türk firmalarının uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmesi açısından önemine işaret eden Sunel, "Böyle fuarlar yalnızca ürünlerimizi tanıtmak için değil, aynı zamanda yerel firmalarla uzun vadeli ticari ilişkiler kurmak, distribütörlük anlaşmaları geliştirmek ve bölgesel pazarlara açılmak için de önemli fırsatlar yaratmaktadır." diye konuştu.

Türk firmalarının Güney Afrika pazarına ilgisi artıyor

Fuarın Türkiye milli katılım organizatörlerinden Onur Çanga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 Türk firmasının toplam 140 metrekarelik milli katılım alanında yer aldığını belirterek, katılımı hem niteliği hem de gördüğü ilgi açısından olumlu değerlendirdiklerini söyledi.

Çanga, "Türk firmalarının Güney Afrika pazarına ilgisi giderek artıyor. Güney Afrika, kıtanın en gelişmiş sanayi altyapılarından birine sahip. Ambalaj ve gıda işleme gibi sektörlerde teknoloji ve makine ihtiyacı sürekli büyüyor." dedi.

Güney Afrika'nın kıtanın diğer pazarlarına açılmak isteyen firmalar için önemli bir ticaret ve dağıtım merkezi olduğunu vurgulayan Çanga, Türk firmalarının fiyat-kalite dengesi ve esnek üretim kabiliyetleriyle pazarda rekabet avantajına sahip olduğunu ifade etti.

Çanga, fuar süresince Türk firmalarının potansiyel alıcılar ve distribütörlerle görüşmeler gerçekleştirdiğini vurgulayarak, kurulan ticari bağlantıların ileriki aylarda yeni siparişlere ve temsilcilik anlaşmalarına dönüşmesini beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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