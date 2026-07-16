Cape Town Tekstil Fuarı Başladı

CAPE TOWN, 16 Temmuz (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Cape Town kentinde düzenlenen Çin Premium Tekstil ve Moda Tedarik Fuarı'nda Çinli bir katılımcının standı, 14 Temmuz 2026.

Afrika'nın önde gelen tekstil ve moda fuarlarından biri olan Çin Premium Tekstil ve Moda Tedarik Fuarı salı günü Cape Town'da başladı. Çin ve Güney Afrika'dan katılan sektör temsilcileri, iki ülke arasındaki işbirliğini genişletme konusunda iyimser olduklarını ifade etti. (Fotoğraf: Wang Lei/Xinhua)