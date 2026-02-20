Çapraz Çayı Taşınca Ulaşım Kesildi - Son Dakika
Çapraz Çayı Taşınca Ulaşım Kesildi

Çapraz Çayı Taşınca Ulaşım Kesildi
20.02.2026 11:28
Bursa'nın Karacabey ilçesinde yağmur sonrası debisi yükselen Çapraz Çayı taşarak yolları kapattı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde etkili olan yağmurun ardından debisi yükselen Çapraz Çayı'nın taşması nedeniyle Harmanlı kara yolu ile Harmanlı Köprüsü'nde ulaşım sağlanamıyor.

İlçeye bağlı kırsal Harmanlı Mahallesi civarındaki Çapraz Çayı'nın debisi, son günlerde etkili olan yağmurla yükseldi.

Çayda meydana gelen taşkın nedeniyle su altında kalan tarım arazileri zarar gördü.

İlçe ile kırsal mahalleyi birbirine bağlayan Harmanlı kara yolu ile Harmanlı Köprüsü, ulaşıma kapandı.

Söz konusu bölgede bir kamyonetin üzerinde 2 kişinin mahsur kalması üzerine, olay yerine AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmaların ardından bulundukları yerden kurtarılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekipleri, sürücüleri Bursa-İzmir kara yoluna doğru yönlendiriyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çapraz Çayı Taşınca Ulaşım Kesildi - Son Dakika

Çapraz Çayı Taşınca Ulaşım Kesildi
