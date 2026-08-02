Carcassonne'da Yangın Panik Yarattı - Son Dakika
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Carcassonne'da Yangın Panik Yarattı

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Carcassonne'da otomobilden çıkan yangın ormanlık alana sıçradı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Fransa'nın Aude vilayetine bağlı Carcassonne şehrinde çıkan yangın kısa sürede geniş alanlara yayıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Carcassonne şehrinin güneydoğusunda A61 otoyolunda bir otomobil alev aldı. Otomobilden yayılan alevler yolun etrafındaki ormanlık alana sıçradı, yangın alanı kısa sürede büyüdü.

Yangının çıkmasının ardından A61 otoyolunda kilometrelerce uzunlukta trafik oluşurken, sürücülerden söndürme çalışmalarını kolaylaştırmaları için otoyoldan ayrılmaları istendi.

Yerleşim alanlarını da tehdit eden yangına, yaklaşık 250 itfaiye eri, 13 yangın söndürme uçağı ve helikopterle müdahale sürüyor.

Bu yıl tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da, şu ana kadar 117 bin hektar alan kül oldu.

Kaynak: AA

Acil Durum, İtfaiye, Güncel, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

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