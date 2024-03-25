Çardak'taki orman yangınında zarar gören alan yeniden ağaçlandırıldı

Yanan 288 hektar alan 745 bin fidan ve 700 kilo tohumla yeniden ağaçlandırıldı
Çardak'taki büyük orman yangınında zarar gören 288 hektarlık alan 4 yıl sonra görüntülendi
Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül:
"6831 sayılı Orman Kanunu'na göre yanan alanların ağaçlandırma harici başka bir işlem yapılması mümkün değildir"
DENİZLİ - Denizli'nin Çardak ilçesinde 2020 yılında çıkan orman yangınında zarar gören 288,2 hektar alan 745 bin fidan ve 700 kilo tohumla yeniden ağaçlandırıldı. Yanan alanda 4 yıldır devam eden yoğun ağaçlandırma çalışmaları havadan görüntülendi.
Denizli'de 3 Eylül 2020 yılında Perşembe günü saat 13.40'da Çardak ilçesine bağlı Hayriye Mahallesinde orman yangını başladı. 600 kişi ve 114 araçla kontrol müdahale edilen yangında, 288,2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. 2 gün boyunca karadan ve havadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alınan yangının hemen ardından bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çalışmalara başlandı. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla bugüne kadar 745 bin fidan toprakla buluşturulurken, 700 kilogram tohum kullanılarak da ağaçlandırma çalışması yapıldı.
21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla bölgede yapılan ağaçlandırma çalışmalarının son durumu Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından incelendi. 4 yıl önce yaşanan yangının neden olduğu hasarı anbean kamuoyuna aktaran İhlas Haber Ajansı (İHA), geldiğimiz noktada sahadaki çalışmaları da dron ile havadan görüntüledi.
"Toplam 288,2 hektar orman alanı yangından zarar görmüştür"
Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, yapılan çalışmaların kamuoyuna gösterilmesi ve doğru olarak bilgilendirme yapılması amacıyla sahada toplantı gerçekleştirdi. Yangın sahasında açıklamalarda bulunan Üçgül, "Sahadaki yangın 03 Eylül 2020 tarihinde Perşembe günü saat 13.40'da Çukurca Deresi mevkiindeki ormanlık alanda başlamış, ihbar alındıktan 10 dakika içerisinde yangına ilk müdahale yapılmıştır. Yangına toplam 600 kişi ve 114 araç katılmıştır. Yangın 04 Eylül 2020 tarihinde saat 07.00 de kontrol altında alınmıştır. 13 Eylül 2020 Pazar günü saat 00.10 da yangın tamamen söndürülmüştür. Toplam 288,2 hektar orman alanı yangından zarar görmüştür. Yangın sonrası hızlıca hasar tespit çalışmalarına başlanılmış, yanan ağaçların kesimi yapılarak saha tamamen temizlenmiştir. Saha en iyi şekilde planlanarak büyük kısmında dozer ve ekskavatör ile makineli toprak işlemesi yapılmıştır. Arazinin çok sarp, kayalık, makineli çalışmaya müsait olmayan yerlerinde insan gücü ile toprak işlenerek tohum ekimi yöntemiyle fidan yetiştirilmiştir. Toplamda 700 kilogram tohum kullanılmıştır" dedi.
"Yangın sahasına 745 bin fidan dikilmiştir"
Doğaya uygun ve yangına dayanıklı ağaçlandırma çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Müdür Üçgül, "Orman işletmeciliği prensibiyle Karaçam türü başta olmak üzere yangına dayanıklı, sağlıklı ve tür çeşitliliği olması açısından toros sediri, ardıç, kara servi, akasya, dişbudak, ıhlamur, ceviz, badem, hünnap, geyik elması, dut, alıç ve benzeri türler ile dış etkilere dayanıklı biyolojik anlamda zengin bir orman oluşturulmuştur. Bu sahaya 745 bin fidan dikilmiştir. Görüldüğü gibi arazi şartlarına bakılmaksızın hiçbir alan yazgısına terk edilmemiştir ve edilmeyecektir. Yangından zarar gören alanlardaki fidanlara her yıl ot alma, çapa, teras onarımı, tamamlama gibi çalışmalarla bakım yapılmaktadır. Bölge müdürlüğümüzde fidan dikimleri, tohum ekimleri ve fidan bakımları sonrası sahalarımızın başarı durumu son yapılan fidan sayımlarına göre istenilen başarı standardının oldukça üzerindedir" şeklinde konuştu.
"Yanan alanların ormanlaştırılması için canla başla, fedakarca çalışılmaktadır"
Yangından sonra orman alanının farklı alanlarda kullanılabileceği algısının yanlış olduğunu kaydeden Üçgül, şöyle konuştu:
"Son zamanlarda kamuoyunda orman yangını sonrasında yanan alanların başka amaçlarla kullanıldığı, kullanılabileceği algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Oysa ki Anayasanın 169. Maddesinde, 'Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz.' denilmektedir. Tüm ormanlar anayasal güvence altındadır. Ayrıca 6831 sayılı Orman Kanunu'na göre de yanan alanların tahsisi, izne konu edilmesi veya ağaçlandırma harici başka bir işlem yapılması mümkün değildir.
Son Dakika › Güncel › Çardak'taki orman yangınında zarar gören alan yeniden ağaçlandırıldı - Son Dakika
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına gitmek için bindikleri lastik botun su alması üzerine batma tehlikesi yaşayan düzensiz göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarılırken bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin otomobile çarpması sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü başını otomobilin tekerine çarparak ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
CHP Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Sergen Kuru, CHP Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın'ın afişlerine zarar verildiğini belirterek açıklama yaptı. Kuru, pankartların karanlık eller tarafından kesildiğini söyleyerek, seçim çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası kapsamında Nevruz Bayramı kutlandı. Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Okul Müdürü Sami Otlu, bayramların Türk kültüründe birleştirici bir gücü olduğunu belirtti. Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu ve örste demir dövüldü. Nevruz ateşi yakıldıktan sonra program sona erdi. Kaymakam, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar da programa katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ANKA Haber Ajansı’nın sorularını yanıtladı. Özel, bakanların AK Parti için oy istemesini değerlendirirken, ''Bu, Erdoğan'ın yeni rejiminin çuvalladığını gösteren bir itiraf. Mehmet Uçum, bu tek kişilik hükümet sistemi dediğimiz sistemi anlatırken bakanların siyasi değil, bürokrat olacaklarını; siyaseti Erdoğan'ın ve partinin yapacağını söylüyordu. Şimdi bütün bakanları sahaya indirmek, yeni tasarımdan onların da memnun olmadığını gösteriyor. Ama sonuçta bu bakanların sahada etkili olmaları da çok güç. Çünkü halktan oy almış, Meclis’ten güven oyu almış, yetki almış kişiler değil; Erdoğan'ın dolma kaleminin mürekkebi onlar. Bir gün atıyor, bir gün azlediyor. İçlerinde iki bakan ise kamuoyu tarafından daha çok bilinen bakanlar. Birisi MİT Müsteşarlığı gibi çok mahrem bir görevden geliyor -zaten doğru değil bir MİT Müşteşarının bakan haline getirilmesi-. Diğeri de İçişleri Bakanlığı gibi polisin, emniyetin, jandarmanın bağlı olduğu, hepimizin güvenliğinden sorumlu olduğu bir bakan. Bu bakanlar, eskiden seçim döneminde zaten yasaklı olurlardı, yerlerine tarafsızlar atanırdı. Şimdi bu bakanlardan medet umuyorlar. Bu da içinde bulundukları acziyeti gösteriyor'' dedi.
Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 72 okul servis aracı kontrol edildi. Denetimlerde sürücülerin kurallara uyduğu belirlendi ve servis şoförleri ile rehber personele trafik eğitimleri verildi.
Anadolu Üniversitesi İİBF tarafından düzenlenen seminerde, sosyal medyanın finansal piyasalar üzerindeki etkileri ele alındı. Seminere İİBF Dekanı, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Arş. Gör. Deniz Sevinç, sosyal medyanın manipülasyonlarından korunmanın önemine değindi ve finansal okuryazarlık konusunda bilgi sahibi olmanın gerekliliğini vurguladı.
Kayseri'nin Sarız ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olaya karışan 2 tutuklu sanığın yargılanması devam ediyor. Duruşmada tutuklu sanıkların beraat ve tahliye talepleri reddedildi. Müştekiler ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır cezaların verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Sizin düşünceleriniz neler ?