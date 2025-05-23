Çaresiz Tilkiyi Kurtardılar

Merakı başına dert oldu, çaresiz kalan tilkinin yardımına onlar koştu

SİVAS - Sivas'ta yol kenarında başına pet şişe sıkışmış halde bulunan bir tilki, vatandaşlar tarafından kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sivas- Yıldızeli karayolu arasında meydana geldi. Köylerine gitmek üzere yola çıkan Tanju Kaya ve akrabaları, yol kenarında başına plastik şişe sıkışmış şekilde çaresizce koşuşturan bir tilkiyle karşılaştı. Durumu fark eden Kaya, hemen araçlarını yol kenarına çekerek harekete geçti. Tilkiyi çalıların arasında yakalayan Tanju Kaya'nın dayısı Remzi Erşan, büyük bir soğukkanlılıkla hayvanın kafasına sıkışan pet şişeyi çıkardı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Hayvan ölebilirdi"

Kaya, denk gelmeselerdi halinde tiklinin ölebileceğini belirterek, "Dayım ve yeğenim ile köye doğru yolculuk yapıyorduk. Yol kenarında bir tilkinin kafasına geçmiş bir pet şişe ile çaresizce koşuşturduğunu gördük. Daha sonrasında aracı durdurduk ve bende o anları cep telefonu ile kayda almak istedim. Dayım, büyük bir soğukkanlılıkla tilkiyi yakaladı ve pet şişesini çıkarttı. Bu görüntüleri sosyal medyada paylaştığımızda ise çok güzel geri dönüşler aldık. Doğaya attığımız çöplerin yiyecek arayışındaki hayvanlara zarar verebileceğini düşünmemiz ve bu farkındalık çerçevesinde yaşamamız gerekiyor. Biz o pet şişeyi hayvanın kafasından çıkartmasak açlıktan, susuzluktan veya solunum yetmezliğinden ölebilirdi" şeklinde konuştu.