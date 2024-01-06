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Çark Deresi'nde bulunan cesedin sahibi toprağa verildi - Son Dakika
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Çark Deresi'nde bulunan cesedin sahibi toprağa verildi

Adapazarı ilçesinde Çark Deresi'nde bulunan Turan Görgülü'nün cesedi otopsi sonucu ölüm nedeni belirlenecek. Görgülü'nün cenazesi ailesine teslim edildikten sonra defnedildi.

Çark Deresi\'nde bulunan cesedin sahibi toprağa verildi
06.01.2024 - 15:06,
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SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde Çark Deresi'nde cesedi bulunan evli ve 2 çocuk babası Turan Görgülü (50) toprağa verildi. Görgülü'nün ölüm nedeni otopsiyle belli olacak.

Adapazarı merkezden geçen Çark Deresi'nde dün akşam saatlerinde ceset görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından görüldüğü yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Serdivan ilçesi Adnan Menderes Caddesi mevkisinde sudan çıkartılan cesedin, Turan Görgülü'ye ait olduğu belirlendi. Yapılan ilk incelemede Görgülü'nün vücudunda darp ya da kesici alet izine rastlanmadı.

Görgülü'nün cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'nde yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Adapazarı Mithatpaşa Mahallesi Kentpark Camisi'nde Turan Görgülü için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazede Görgülü'nün yakınları gözyaşlarına boğuldu. Turan Görgülü, namaz sonrası Adapazarı Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA
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Sakarya, Otopsi, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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