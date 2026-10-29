Carlson, Huckabee'yi görüntülerini paylaştığı ABD vatandaşına yardım etmemekle suçladı - Son Dakika
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Carlson, Huckabee'yi görüntülerini paylaştığı ABD vatandaşına yardım etmemekle suçladı

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Tucker Carlson, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin darbettiğini söylediği ABD vatandaşına ait görüntüleri yayımladı. Carlson, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'yi bu kişinin yardım talebini karşılıksız bırakmakla suçlayıp 'Görevinizi yapın' dedi.

ABD'li tanınmış muhafazakar siyaset yorumcusu ve podcast sunucusu Tucker Carlson, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından darbedildiğini belirttiği ABD vatandaşına ilişkin görüntüleri paylaşarak, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'yi söz konusu kişinin yardım talebini karşılıksız bırakmakla suçladı.

Carlson, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, geçen hafta Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından "öldüresiye darbedildiğini" belirttiği bir ABD vatandaşına ilişkin daha önce yayınlanmamış görüntüyü paylaştı.

Görüntülerde, maskeli üç kişinin yerdeki kişiyi sopalarla darbettiği, ardından diğer saldırganların olay yerine gelerek yanıcı madde döktükleri bir aracı ateşe verdiği yer alıyor.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee'nin söz konusu kişinin yardım talebini geri çevirdiğini belirten Carlson, "Bu utanç verici. Görevinizi yapın." ifadelerini kullandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinlileri, bölgedeki aktivistleri ve gazetecileri sık sık hedef alıyor.

İsrailliler, 16 Ekim'de de Batı Şeria'daki Ebu Falah köyünde zeytin hasadını takip eden The Washington Post gazetesinin foto muhabiri Heidi Levine'i darbederek yaralamıştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları uluslararası tepkilere neden olmuştu.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriMike HuckabeeBatı ŞeriaPolitikaFilistinİsrailGüncelDünyaSon Dakika

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