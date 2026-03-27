Carney'den İran Misillemesine Başsağlığı

Kanada Başbakanı Mark Carney, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, İran'ın ABD ve İsrail'e misillemelerindeki saldırıda hayatını kaybeden 2 kişi için başsağlığı diledi.

Carney, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından İran'ın misillemelerinde BAE'de yaşanan can kayıpları için taziye mesajı yayımladı.

Ülkesinin, Abu Dabi'de İran'ın misillemelerinde hayatını kaybeden 2 kişi için başsağlığı dilediğini aktaran Carney, İran'ın düzenlediği saldırıları da kınadığını belirtti.

Carney, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin sağlanmasının önemini vurgulayarak, "Kanada, uluslararası deniz taşımacılığını korumaya ve seyir özgürlüğünü güvence altına almaya yönelik çabaları desteklemektedir." ifadesini kullandı.

BAE, dün İran'dan ateşlenen ve hava savunma sistemleri tarafından engellenen füzenin şarapnellerinin isabet ettiği 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.