Carney'den Kanada-ABD İşbirliği Vurgusu

29.05.2026 09:47
Kanada Başbakanı Carney, güçlü Kanada'nın ABD'ye katkı sağlayacağını belirtti.

Kanada Başbakanı Mark Carney, daha yakın işbirliği ve ortaklık mesajı vererek güçlü Kanada'nın ABD'ye de katkı sağlayacağını belirtti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ABD'deki New York Ekonomi Kulübünde konuşan Carney, ülkesi ile ABD arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Carney, iki ülkenin birçok alanda birlikte çalışabileceklerini ve küresel ölçekte ortak hareket ederek rekabet gücünü artırabileceklerini söyledi.

Kanada'nın, ABD ile daha yakın işbirliği ve "gerçek ortaklık" istediğini belirten Carney, "Güçlü bir Kanada, Amerika'yı yeniden büyük yapmaya yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan gümrük tarifeleri ve ticaret politikalarının, Kanada'yı ekonomik gücünü artırmaya yönelttiğini ifade eden Carney, ülkesinin enerji alanında küresel güç olma hedefini sürdürdüğünü vurguladı.

Kaynak: AA

