Carney: Kanada Savunma Harcamalarını Artırıyor - Son Dakika
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Carney: Kanada Savunma Harcamalarını Artırıyor

08.07.2026 09:19
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Başbakan Carney, NATO zirvesi öncesi savunma harcamalarındaki artışı ve Rusya'yı tehdit olarak tanımladı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, NATO'da savunma yükünün giderek ABD'den Kanada ve Avrupa ülkelerine kaydığını belirterek, ülkesinin savunma harcamalarını önemli ölçüde artırdığını söyledi.

Carney, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kanada Başbakanı Carney, "Zirve, hibrit savaş, hipersonik füzeler ve otonom savaş teknolojileri başta olmak üzere savaşın doğasının hızla değiştiği ve karşı karşıya olduğumuz tehditlerin giderek çeşitlendiği bir dönemde gerçekleştiriliyor." dedi.

Carney, "Rusya doğrudan tehdit." ifadesini kullandı.

İttifak içindeki yük paylaşımının ABD'den Kanada ve Avrupa'ya doğru kaydığını aktaran Carney, Kanada'nın savunma harcamalarını ciddi şekilde artırdığını kaydetti.

"Kanada adına konuşacak olursam, savunma harcamalarımızda büyük bir artış olduğunu görebilirsiniz." diye konuşan Carney, Kanada'nın savunmaya gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 1,5'ini ayırdığını, bu oranın gelecek iki yılda yüzde 4'e çıkarılacağını dile getirdi.

Ankara'ya gelmeden önce ABD Başkanı Donald Trump ile uzun bir görüşme yaptığını belirten Carney, Trump'ın NATO içinde yük paylaşımındaki değişimi görmek istediğini, bu sürecin başladığını ve hız kazandığını söyledi.

Carney, İran'ın Suudi Arabistan ve Katar'daki noktaları hedef alarak "sorumsuzca" davrandığını savunarak, bölgede gerilimin azalmasını istediklerinin altını çizdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Carney: Kanada Savunma Harcamalarını Artırıyor - Son Dakika

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