Carney: Kıyamet Kilisesi'ne Giriş Engelinden Hayal Kırıklığı
Carney: Kıyamet Kilisesi'ne Giriş Engelinden Hayal Kırıklığı

29.03.2026 23:50
Kanada Başbakanı Carney, Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ne girişin engellenmesinden dolayı üzgün.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa ile beraberindekilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kıyamet Kilisesi'ne girişinin İsrail polisince engellenmesinden dolayı "hayal kırıklığı" duyduğunu belirtti.

Carney, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

İsrail'in, Hristiyanların kutsal "Palmiye Pazarı" ayinini yönetmek üzere Kıyamet Kilisesi'ne gelen Pizzaballa ve Kutsal Topraklar Muhafızı Başrahip Francesco Lelpo'nun girişini engelleme kararından dolayı "hayal kırıklığına uğradığını" kaydeden Carney, "Bu eylemler, Kudüs'teki kutsal mekanların uzun süredir devam eden statükosunu bir kez daha ihlal etmektedir." ifadesini kullandı.

Carney, Kudüs'teki her inançtan insanın "özgürce, tam olarak ve korkusuzca" ibadet edebilmesi gerektiğini vurguladı.

Olay

İsrail polisi, Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa ve Kutsal Topraklar Muhafızı Başrahip Francesco Ielpo'nun, Hristiyanlarca kutsal Palmiye Pazarı ayini için Doğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ne girişini engellemişti.

Kudüs Latin Patrikhanesi ve Kutsal Topraklar Muhafızlığı'ndan yapılan ortak açıklamada, "Yüzyıllardır süren geleneğin aksine ilk kez kilise liderlerinin Kutsal Kıyamet Kilisesi'nde Palmiye Pazarı ayinini kutlamaları engellendi." ifadelerine yer verilmişti.

İsrail Başbakanlığı, Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa'nın Kıyamet Kilisesi'ne girişine "güvenlik gerekçesiyle" izin verilmediğini ileri sürmüştü.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarının başlamasının ardından İsrail ordusuna bağlı iç cephe komutanlığı, ülke içinde toplu yapılan faaliyetlere kısıtlamalar getirmişti. İsrail, bu saldırıları bahane ederek işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı ramazan ayında Müslümanların erişimine kapatmıştı.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa, Kutsal Kıyamet Kilisesi gibi mekanlara erişime kısıtlama getirmek ve ibadet özgürlüğünü engellemekle suçlanıyor.

Buna karşın Yahudiler için kutsal sayılan Burak (Ağlama) Duvarı'na erişim konusunda daha esnek davranan İsrail, ayrımcılık uygulamakla da eleştiriliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Ankara, Güncel, Son Dakika

