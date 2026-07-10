Kanada Başbakanı: Orta Doğu'da en etkili ülkeler Suudi Arabistan ve Türkiye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kanada Başbakanı: Orta Doğu'da en etkili ülkeler Suudi Arabistan ve Türkiye

10.07.2026 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada Başbakanı Mark Carney, Orta Doğu'daki çözümlerde Suudi Arabistan ve Türkiye'yi en etkili ülkeler olarak gösterdi. Angajmanın etkili olduğunu belirten Carney, ABD'ye aşırı bağımlılığı azaltma çabalarını vurguladı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Orta Doğu'daki olası çözümlerin şekillenmesinde Suudi Arabistan ve Türkiye'yi "en etkili ülkeler" olarak gösterdi.

Başbakan Carney, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cidde ziyaretinin önemine dair konuşan Carney, bölgedeki meselelere işaret ederek, "Orta Doğu'daki olası çözümler konusunda en etkili iki ülke Suudi Arabistan ve Türkiye'dir." dedi.

Kanada'nın Orta Doğu'yu "derinden önemsediğini" ve bölgesel güçlerle uzaktan eleştiri yapmak yerine doğrudan diyalog kurulması gerektiğini vurgulayan Carney, bu temasların ise Ottawa'nın söz konusu hükümetlerin yaptığı her şeyi onayladığı anlamına gelmediğini söyledi.

Hükümetinin, önceki yönetimlerin aksine Suudi Arabistan'a yönelik açık eleştirilerden kaçınma yönündeki tutumu sorulan Carney, "Ülkelere uzaktan ders vermenin etkisiz bir strateji olduğunu görüyorum. Bu tatmin edicidir ama etkisizdir. Angajman ise etkili olabilir. Her zaman etkili olacağı veya belirleyici olacağı anlamına gelmez ama etkili olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İnsan haklarını, ulusların kendi kaderini tayin hakkını ve toprak bütünlüğünü derinden önemsediklerini dile getiren Carney, Ankara ziyareti sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çözülmemiş konuları görüştüğünü ve doğrudan diyaloğun, Ottawa'dan sağlanması mümkün olmayacak olumlu bir sonuç verdiğini anlattı.

Kanada Başbakanı Carney ayrıca ABD'ye olan aşırı bağımlılığı "temel bir itici güç" olarak nitelendirip Kanada'nın uluslararası ortaklıklarını çeşitlendirme çabalarına dikkati çekerek, "Buna aşırı bağımlıyız. Bu kanıtlandı. Her Kanadalı bunu çok güçlü bir şekilde kabul ediyor ve biz de çeşitlendirme arayışındayız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, İnsan Hakları, Mark Carney, Diplomasi, Orta Doğu, Türkiye, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada Başbakanı: Orta Doğu'da en etkili ülkeler Suudi Arabistan ve Türkiye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en kalabalık ülkeleri belli oldu: Bakın Türkiye kaçıncı sırada Dünyanın en kalabalık ülkeleri belli oldu: Bakın Türkiye kaçıncı sırada
Rojin Kabaiş soruşturmasında 413 kişiden DNA alındı Rojin Kabaiş soruşturmasında 413 kişiden DNA alındı
Bolu Otoyolu’ndaki otobüs kazasında yaralananlardan 1’i öldü, 11’i taburcu oldu Bolu Otoyolu'ndaki otobüs kazasında yaralananlardan 1'i öldü, 11'i taburcu oldu
Almanya’da aşırı sıcaklar 5 bin 120 can aldı Almanya'da aşırı sıcaklar 5 bin 120 can aldı
Hürmüz Boğazı’nda 6 bin denizci mahsur Hürmüz Boğazı'nda 6 bin denizci mahsur
Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı

10:17
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
10:01
Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor Bebeğin cinsiyeti de belli
Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Bebeğin cinsiyeti de belli
10:01
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
09:43
Japon Bakan’dan zirve sonrası İstanbul’da balık ekmek keyfi
Japon Bakan'dan zirve sonrası İstanbul'da balık ekmek keyfi
09:40
Türkiye-İsrail çatışmasında NATO devreye girer mi Rutte’den kaçamak yanıt
Türkiye-İsrail çatışmasında NATO devreye girer mi? Rutte'den kaçamak yanıt
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bizi izlemeye devam edin“ demişti S-400’ler Körfez’e satıldı iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizi izlemeye devam edin" demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 10:24:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Kanada Başbakanı: Orta Doğu'da en etkili ülkeler Suudi Arabistan ve Türkiye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.