Kanada Başbakanı: Orta Doğu'da en etkili ülkeler Suudi Arabistan ve Türkiye

Kanada Başbakanı Mark Carney, Orta Doğu'daki olası çözümlerin şekillenmesinde Suudi Arabistan ve Türkiye'yi "en etkili ülkeler" olarak gösterdi.

Başbakan Carney, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cidde ziyaretinin önemine dair konuşan Carney, bölgedeki meselelere işaret ederek, "Orta Doğu'daki olası çözümler konusunda en etkili iki ülke Suudi Arabistan ve Türkiye'dir." dedi.

Kanada'nın Orta Doğu'yu "derinden önemsediğini" ve bölgesel güçlerle uzaktan eleştiri yapmak yerine doğrudan diyalog kurulması gerektiğini vurgulayan Carney, bu temasların ise Ottawa'nın söz konusu hükümetlerin yaptığı her şeyi onayladığı anlamına gelmediğini söyledi.

Hükümetinin, önceki yönetimlerin aksine Suudi Arabistan'a yönelik açık eleştirilerden kaçınma yönündeki tutumu sorulan Carney, "Ülkelere uzaktan ders vermenin etkisiz bir strateji olduğunu görüyorum. Bu tatmin edicidir ama etkisizdir. Angajman ise etkili olabilir. Her zaman etkili olacağı veya belirleyici olacağı anlamına gelmez ama etkili olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İnsan haklarını, ulusların kendi kaderini tayin hakkını ve toprak bütünlüğünü derinden önemsediklerini dile getiren Carney, Ankara ziyareti sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çözülmemiş konuları görüştüğünü ve doğrudan diyaloğun, Ottawa'dan sağlanması mümkün olmayacak olumlu bir sonuç verdiğini anlattı.

Kanada Başbakanı Carney ayrıca ABD'ye olan aşırı bağımlılığı "temel bir itici güç" olarak nitelendirip Kanada'nın uluslararası ortaklıklarını çeşitlendirme çabalarına dikkati çekerek, "Buna aşırı bağımlıyız. Bu kanıtlandı. Her Kanadalı bunu çok güçlü bir şekilde kabul ediyor ve biz de çeşitlendirme arayışındayız." şeklinde konuştu.