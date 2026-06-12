Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye'yi "inanılmaz derecede önemli bir NATO müttefiki" ve "önemli bölgesel güç" olarak nitelendirdi.
Carney, Toronto'da gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.
"Türkiye, inanılmaz derecede önemli bir NATO müttefiki." ifadesini kullanan Carney, "Bölgesel olarak da ki bu bölge Balkanlar'dan Orta Doğu'ya Kafkaslara ve ilerisine uzanıyor, Türkiye bölgedeki en önemli stratejik partnerlerden ve güçlerden biri." yorumunu yaptı.
Carney, "(Türkiye ile) derinleşen bir ilişkimiz var." diyerek, Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını ve yıl sonuna doğru Türkiye'yi tekrar ziyaret edeceğini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Carney: Türkiye'nin NATO'daki Önemi Vurgulandı - Son Dakika
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