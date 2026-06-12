Carney: Türkiye'nin NATO'daki Önemi Vurgulandı - Son Dakika
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Carney: Türkiye'nin NATO'daki Önemi Vurgulandı

12.06.2026 08:51
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Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye'yi stratejik bir NATO müttefiki olarak nitelendirdi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye'yi "inanılmaz derecede önemli bir NATO müttefiki" ve "önemli bölgesel güç" olarak nitelendirdi.

Carney, Toronto'da gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye, inanılmaz derecede önemli bir NATO müttefiki." ifadesini kullanan Carney, "Bölgesel olarak da ki bu bölge Balkanlar'dan Orta Doğu'ya Kafkaslara ve ilerisine uzanıyor, Türkiye bölgedeki en önemli stratejik partnerlerden ve güçlerden biri." yorumunu yaptı.

Carney, "(Türkiye ile) derinleşen bir ilişkimiz var." diyerek, Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını ve yıl sonuna doğru Türkiye'yi tekrar ziyaret edeceğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Carney: Türkiye'nin NATO'daki Önemi Vurgulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bedriye Müge Erşen Bedriye Müge Erşen:
    güzel haber tabi ki de Türkiye bölgede önemli yer tutmasına kimse itiraz edemez ama bunu sadece söz olarak düşünmemek lazım asıl önemli olan bu sözlerin karşılığında somut adımlar olup olmayacağıdır 0 0 Yanıtla
  • Hasan Bilen Yürük Hasan Bilen Yürük:
    hoş olmuş bu da kültürün değiştiğini gösteriyo artık devletler birbirini bu şekilde tanıyıp önemli gördüğünü açıklıyorlar daha önceden bu kadar açık olmuyordu işte tabi stratejik çıkarlar hep vardı ama söylemeleri farklı bence iyi bir gelişme bu 0 0 Yanıtla
  • Asuman Hart Asuman Hart:
    valla fotoğraf görmeden bi şey diyemem ben böyle haberlere inanmıyorum daha öncede böyle şeyler söylenip sonra birşey olmamıştı yani ne biliyim Carney kim biliyor mu kimse tam olarak ne demek istediğini anlamadım 0 0 Yanıtla
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