CarrefourSA Deposunda İşten Atılan İşçiler İş Bıraktı

(ANKARA) - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan CarrefourSA deposunda DGR isimli taşeron firmaya bağlı çalışan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi iş yeri temsilcileri işten atıldı. Depoda çalışan işçiler, işten çıkarmaların ardından iş bıraktı.
Esenyurt'ta bululan CarrefourSA deposunda çalışan DGD-Sen üyesi depo işçilerinin zam talebi DGR isimli taşeron firmaya iletildi. DGD-Sen'in aktardığına göre iş yeri temsilcileri işten atıldı. Bugün mesai başlangıcında depoda bir araya gelen işçiler, işbaşı yapmadı.
İşçiler yaptıkları açıklamada, işten atılan tüm işçilerin geri alınması, iş yerinde İSİG önlemlerinin alınması ve Carrefoursa'nın ara zam uygulaması taleplerini DGR firmasına ilettiklerini, taleplerinin karşılanmaması halinde eylemlerine devam edeceklerini bildirdi.
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