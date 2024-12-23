Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 9 yaşında çocuğun kullandığı otomobille kamyonun çarpışması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, F.Ö. idaresindeki 06 COB 58 plakalı kamyon, Umut Mahallesi 615. Sokak'ta düğün salonunun otoparkından çıkan K.A. (9) idaresindeki 55 AV 957 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, ehliyetsiz sürücü K.A. ile otomobilde bulunan O.A. (35) ve E.A. (7) ağır, D.A. (35) ve B.A. (1) hafif yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Çarşamba'da 9 Yaşındaki Çocuk Kaza Yaptı - Son Dakika
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