Çarşamba\'da Bisikletli Çocuk Yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk yaralandı.
Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesinde seyreden İ.Ç. (64) idaresindeki 55 AOU 397 plakalı otomobil, 458. Sokaktan çıkan bisikletli A.D'ye (11) çarptı.
Kaza sonucu yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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