Çarşamba'da Taksi ve Otomobil Çarpıştı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde taksi ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Cengiz T. (48) idaresindeki 55 T 6159 plakalı taksi, Çarşamba Havalimanı yolunda Volkan M'nin (44) kullandığı 06 FBH 919 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada taksi sürücüsü ile yanındaki Saniye H. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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