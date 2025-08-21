Çarşamba'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
A.T. (67) idaresindeki 55 ADL 534 plakalı otomobil, Samsun- Ordu kara yolu Dikbıyık mevkisinde S.K'nin (56) kullandığı 55 AHV 98 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü A.T, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
