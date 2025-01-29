Samsun'un Çarşamba ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şerafettin T. idaresindeki 55 ALV 43 plakalı otomobil, Samsun- Ordu karayolu sanayi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Ramadan S. yönetimindeki 34 FK 2360 plakalı otomobile, bu araçta önündeki Serdar D. yönetimindeki 06 CLJ 557 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada 34 FK 2360 plakalı otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan Sabriye S. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çarşamba'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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