Çarşamba\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ordu istikametinde ilerleyen Mehmet Emin D. (20) idaresindeki 61 AFE 709 plakalı otomobil, Sebze Meyve Toptancı Hali yakınında Halil K. (48) yönetimindeki 52 EC 561 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Kazada, otomobildeki Zeynep D. (41) ve Neslihan İ. (40) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
