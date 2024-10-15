Çarşamba'da Yangın: İki Kişi Mahsur Kaldı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde 4 katlı binanın üst katında çıkan yangında, mahsur kalan 2 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi Sümbül Sokak'ta Sunay S'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine adrese, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen Canan S. (28) ile Berin Ö'nün (5) dışarı çıkarılmasının ardından müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında ev tamamen kullanılmaz hale gelirken dumandan etkilenen iki kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.