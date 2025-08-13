Çarşamba\'da Yaya Kazası

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 73 yaşındaki kadın yaya yaralandı.
Onur Y.(25) idaresindeki 34 DHG 852 plakalı hafif ticari araç, Yunus Emre Caddesi üzerinde yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan 73 yaşındaki Hava Ç.'ye çarptı.
Kazada yaralanan Hava Ç. olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
