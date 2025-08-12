Çarşı Melikgazi Tanıtım Günleri Başlıyor

Kayseri'de modern mimarisi ve farklı konseptiyle dikkati çeken "Çarşı Melikgazi"nin tanıtım günleri yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çarşı Melikgazi'nin tanıtım günleri 13-17 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, tanıtım günlerine tüm vatandaşları ve esnafı davet etti.

Çarşı Melikgazi'nin ilçeye ve şehre renk katacağını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Şehrin yerel ürünleri ile meyve, sebze ve gıda ürünlerinin satılacağı, içerisinde çeşitli esnafın yer aldığı, kafeteryası ve Sofra Melikgazi restoranı da bulunan Çarşı Melikgazi'mizi vatandaşlarımıza ve esnafımıza tanıtarak çarşımız hakkında bilgi vereceğiz. Tanıtım günlerimiz saat 14.00 ve 22.00 arasında olacak. Çarşı, Türkiye'de örneği olmayan, örnekleri yalnızca Avrupa'da bulunan ve 7 gün boyunca açık olacak bir çarşı."