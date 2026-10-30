Çarşı Vicdan üyeleri Dinar Tatarlı\'daki ilkokulda öğrencilere hediye verdi

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı Vicdan üyeleri, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde öğrencilere hediyeler verdi.

Beşiktaş'ın Çarşı Vicdan Grubu üyeleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında beldedeki Cumhuriyet İlkokulu'ndaki öğrencilerle bir araya geldi.

Sınıfları ziyaret eden taraftarlar, çocuklarla yakından ilgilenerek çanta, kırtasiye setleri, kaşkol, bere ve çeşitli hediyeler verdi. Öğretmenlerle de sohbet eden taraftarlar, çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Çarşı Vicdan taraftar grubu üyesi Serkan Odabaşı, AA muhabirine, Türkiye'de 400'ün üzerinde köye gittiklerini söyledi.

Doğu'daki en ücra köylere kadar giderek dağıtım yaptıklarını dile getiren Odabaşı, şöyle konuştu:

"Beşiktaş sevgisini de öğrencilerimize aşılamak için buradayız. Çocukların yüzlerinin gülmesi bizler için en büyük mutluluk. İnsanlar da bizlere güvenerek destek oluyorlar. Bu desteklerin de yerlerine ulaşması da bizleri inanılmaz derecede mutlu ediyor. Buradaki çocukların gülümsemesi hiçbir şeye değişilmez. Beşiktaş'ın takım kaptanı Orkun Kökçü'nün memleketi Afyonkarahisar'da çocukların yüzünü güldürmek bizim için ayrı bir gurur. İlerleyen günlerde yine öğrencilerimize kışlık bot ve mont yardımlarımız olacak."

Taraftar gurubu üyesi Ali Kaplan da mottolarının "İlmi okuldan, hayatı Beşiktaş'tan" amaçlarının çocukları sevindirmek olduğunu vurguladı.

Okul Müdürü Hasan Güven de Çarşı Vicdan Grubu üyelerinin ziyaretleri ve öğrencileri sevindirdikleri için mutlu olduklarını ifade etti.