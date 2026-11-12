CASC'ın güneş enerjili İHA'sı ilk uçuşunu yaptı, 30 saate kadar uçabiliyor

Çin'in tamamen güneş enerjisiyle çalışan insansız hava aracı (İHA), ilk uçuşunu yaptı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi (CASC) tarafından geliştirilen "Çingçibing" (hafif süvari) adlı İHA'nın ilk uçuşu gerçekleştirildi.

3,2 metre uzunluğundaki, 8 metre kanat açıklığına sahip İHA, kanat ve kuyruk kısımlarını kaplayan fotovoltaik panellerle tamamen güneş enerjisiyle çalışabilecek şekilde tasarlandı.

30 saate kadar uçuş yapabilen İHA'nın uzun mesafelerde boru hattı, su toplama havzası gibi kritik altyapının denetimi, kadastro çalışmaları ve doğal kaynakların takibi, afet bölgelerinin izlenmesi ve diğer geniş alan gözetleme faaliyetlerinde kullanılması hedefleniyor.