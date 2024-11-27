Cascais Bildirisi'nde Ayrımcılıkla Mücadele Vurgusu - Son Dakika
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Cascais Bildirisi'nde Ayrımcılıkla Mücadele Vurgusu

Dışişleri Bakanlığı, Cascais Bildirisi'nde ayrımcılıkla mücadele kararlılığının vurgulandığını belirtti.

27.11.2024 20:46
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Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı'nın 10. Küresel Forumu'nda kabul edilen Cascais Bildirisi'nde, her türlü ayrımcılıkla mücadeleye yönelik kararlılığın vurgulandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Portekiz'in Cascais kentinde 25-27 Kasım'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı 10. Küresel Forumu hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Türkiye'nin 2005 yılından bu yana eş sunuculuğunu yürüttüğü Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı'nın 10. Küresel Forumu'nun, Portekiz'in ev sahipliğinde, 25-27 Kasım tarihlerinde düzenlendiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı Forumda Cascais Bildirisi'nin kabul edildiği bildirilen açıklamada, "Bildiride, farklı kültürler arasındaki diyalog ve etkileşimin barış ve uyum içinde birlikte yaşamaya olan katkısı vurgulanmış; ayrıca, ırkçılık, ırk ayrımcılığı, yabancı düşmanlığı, dini hoşgörüsüzlük ve her türlü ayrımcılıkla mücadeleye devam etme hususundaki kararlılık dile getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, açıklamada, bildiride şiddete varan ayrımcılığın hiçbir din, milliyet, medeniyet veya etnik grupla ilişkilendirilmesinin kabul edilemeyeceğinin de vurgulandığı belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye, başta İslam karşıtlığı olmak üzere her türlü ayrımcılıkla küresel düzeyde mücadele etmeyi ve Medeniyetler İttifakı'nı desteklemeyi sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Dışişleri Bakanlığı, Son Dakika

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