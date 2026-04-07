Castrol Ford Team Türkiye 2026 Sezon Hedeflerini Açıkladı

Castrol Ford Team Türkiye, İstanbul Maslak'taki takım garajında düzenlediği gala ile 2026 sezon hedeflerini açıkladı. Takım, Dünya Ralli Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu kazandırma hedefine devam edecektir. Etkinlikte, ekip genel merkez lideri Özgür Yücetürk, 2025 sezonun başarıları hakkında konuşurken takımın uzun süredir aynı hedef doğrultusunda çalıştığını belirtti.

Takım, 2026 sezonunda Junior Dünya Ralli Şampiyonası'nda zirveye çıkmayı hedefliyor. Bu hedefin arkasında, Ali Türkkan ve Oytun Albayrak ile yarışacak olan takımın genç pilotları yer alıyor. Ayrıca, Can Alakoç gibi diğer genç pilotlar da ralli kariyerlerine devam ediyor. Castrol Ford Team Türkiye ayrıca Castrol Ford Racing Academy programını başlattığını duyurdu. Bu program, genç sporcuları ralli kariyerine yönlendirmeyi amaçlıyor ve ilk adaylardan biri olan Onur Müldür, Türkiye Karting Şampiyonası'nda yarışmış.

Yeni sezonun yenilikleri arasında Ford Fiesta Rally3 araçlarının kullanılması, takımın yeni renk şeması ve tasarım dili de yer alıyor. Bu değişiklikler, Castrol ile Ford arasındaki işbirliğinin küresel düzeydeki genişlemesini gösteriyor. Castrol Ford Team Türkiye'nin 2026 sezon hedefleri ve genç pilot programı, motor sporları dünyasında Türk ekibinin ilerleme yolculuğunu yansıtan önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.