Üye Girişi
Son Dakika Logo

Castrol Ford Team Türkiye 2026 Sezon Hedeflerini Açıkladı

07.04.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Castrol Ford Team Türkiye, İstanbul Maslak'taki takım garajında düzenlediği gala ile 2026 sezonunda Junior Dünya Ralli Şampiyonası'nda zirveye çıkmayı hedeflediğini ve genç pilot programını başlattığını duyurdu. Bu gelişme, motor sporlarında Türk ekibinin önemli bir konuma gelmesi ve ulusal sporda büyük ilerlemeler kaydetmesi anlamına geliyor.

Castrol Ford Team Türkiye, İstanbul Maslak'taki takım garajında düzenlediği gala ile 2026 sezon hedeflerini açıkladı. Takım, Dünya Ralli Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu kazandırma hedefine devam edecektir. Etkinlikte, ekip genel merkez lideri Özgür Yücetürk, 2025 sezonun başarıları hakkında konuşurken takımın uzun süredir aynı hedef doğrultusunda çalıştığını belirtti.

Takım, 2026 sezonunda Junior Dünya Ralli Şampiyonası'nda zirveye çıkmayı hedefliyor. Bu hedefin arkasında, Ali Türkkan ve Oytun Albayrak ile yarışacak olan takımın genç pilotları yer alıyor. Ayrıca, Can Alakoç gibi diğer genç pilotlar da ralli kariyerlerine devam ediyor. Castrol Ford Team Türkiye ayrıca Castrol Ford Racing Academy programını başlattığını duyurdu. Bu program, genç sporcuları ralli kariyerine yönlendirmeyi amaçlıyor ve ilk adaylardan biri olan Onur Müldür, Türkiye Karting Şampiyonası'nda yarışmış.

Yeni sezonun yenilikleri arasında Ford Fiesta Rally3 araçlarının kullanılması, takımın yeni renk şeması ve tasarım dili de yer alıyor. Bu değişiklikler, Castrol ile Ford arasındaki işbirliğinin küresel düzeydeki genişlemesini gösteriyor. Castrol Ford Team Türkiye'nin 2026 sezon hedefleri ve genç pilot programı, motor sporları dünyasında Türk ekibinin ilerleme yolculuğunu yansıtan önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Etkinlikler, İstanbul, Türkiye, Güncel, Maslak, Ford, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son dakika golüyle çıldırdılar Son dakika golüyle çıldırdılar
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti
Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu
Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler
Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi

12:38
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde silah sesleri Çok sayıda ekip sevk edildi
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde silah sesleri! Çok sayıda ekip sevk edildi
11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
11:30
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
11:21
Kararları çok konuşuldu İşte Yasin Kol’un derbi notu
Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
11:16
Trump “Bir gecede yok ederiz“ dedi, İran hemen harekete geçti
Trump "Bir gecede yok ederiz" dedi, İran hemen harekete geçti
11:08
Tarih belli, İstanbul’a kış geliyor Balkanlardan giriş yaptı
Tarih belli, İstanbul'a kış geliyor! Balkanlardan giriş yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 12:41:42. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.