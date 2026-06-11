Çat’ta Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çat’ta Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Çat’ta Yıl Sonu Sergisi Açıldı
11.06.2026 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin eserleri, Çat’ta düzenlenen yıl sonu sergisinde sergilendi.

Erzurum'un Çat ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı eserler, düzenlenen yıl sonu sergisinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Çat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurslarda eğitim alan kursiyerlerin çalışmalarının tanıtılması için İlçe Spor Salonu'nda yıl sonu sergisi açıldı.

Sergide geleneksel el sanatları, dekoratif ürünler, giyim ve ev tekstil ürünlerinin yer aldığı onlarca eser vatandaşların beğenisine sunuldu.

Çat Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Rıdvan Demirci, açılışta yaptığı konuşmada, merkezin ilçedeki herkese hitap ettiğini söyledi.

Merkezde vatandaşların ilgi, istek, ihtiyaç ve beklentilerine göre çalışma yürütüldüğünü belirten Demirci, kurslarla vatandaşların beceri edinmesini ve geliştirerek üretime katkıda bulunmalarını hedeflediklerini ifade etti.

Demirci, kursların aynı zamanda vatandaşların sosyalleşmesine ve kültürel hayata daha aktif katılmasına da vesile olduğunu anlattı.

Açılışa, Kaymakam İrem Baha Yağan ve ilçedeki bazı kurumların müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Kültür Sanat, Erzurum, Güncel, Kültür, Yaşam, Çat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çat’ta Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arizona 40 derece Bizim Çocuklar resmen yanıyor Arizona 40 derece! Bizim Çocuklar resmen yanıyor
Fenerbahçe’nin acı kaybı Aziz Yıldırım hüngür hüngür ağladı Fenerbahçe'nin acı kaybı! Aziz Yıldırım hüngür hüngür ağladı
Meslektaşları affetmedi Trafik polisi, eşinin yediği cezayı görünce şoke oldu Meslektaşları affetmedi! Trafik polisi, eşinin yediği cezayı görünce şoke oldu
Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi
Akranının öldürdüğü 16 yaşındaki çocuğun babasının feryadı yürek dağladı Akranının öldürdüğü 16 yaşındaki çocuğun babasının feryadı yürek dağladı
Bakan Tekin’den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak Bakan Tekin'den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak

09:39
Ara tatil kalkıyor mu Bakan Tekin son kararı açıkladı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son kararı açıkladı
08:33
Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı
Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı
08:16
Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk
08:00
Kulisleri hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’in yerine Faik Öztrak’ı getirecek
Kulisleri hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Özel'in yerine Faik Öztrak'ı getirecek
07:57
Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkunç kaza 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
06:56
Özgür Özel’in yol haritası netleşti Yeni parti için tarih belli oldu
Özgür Özel'in yol haritası netleşti! Yeni parti için tarih belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 09:56:51. #.0.4#
SON DAKİKA: Çat’ta Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.