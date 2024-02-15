Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Yukarınarlıca Mahallesi\'nde Vatandaşlarla Buluştu

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Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Yukarınarlıca Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Muhtar Sadi Kaplan'dan mahalle hakkında bilgi alan Sakarya, ziyaret ettiği evlerde vatandaşların sorunlarını dinledi.

Bütün mahallelere ulaşarak vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Sakarya, "Vatandaşların sorunlarını mahallinde dinlemek herhangi bir nedenle kamu hizmetlerine erişemeyenlere ulaşmak istediklerini söyledi. Vatandaşlara istedikleri hizmeti sunmayı, devletimizin şefkat elini en ücra mahalleye kadar uzatmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

???????Yukarınarlıca İlkokuluna giden Sakarya, sınıfları gezdi, yakından ilgilendiği öğrencilerin istek ve taleplerini dinledi.

Daha sonra Jandarma Karakolunu ziyaret eden Sakarya, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gülali Çendik'ten bilgi aldı.