Çatak'ta 28 Yıllık Husumet Barışla Sona Erdi - Son Dakika
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Çatak'ta 28 Yıllık Husumet Barışla Sona Erdi

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Çatak'ta iki aile arasındaki 28 yıllık husumet, kanaat önderlerinin çabalarıyla barışla sonuçlandı.

01.11.2024 20:18
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Çatak'ta 28 yıllık husumet barış ile sonuçlandı

VAN - Van'ın Çatak ilçesine iki aile arasında yıllardır devam eden husumet, bölgenin kanaat önderlerinin yoğun çabaları ile barışla sonuçlandı.

Çatak ilçesinde bağlı Sözveren köyünde 28 yıl önce Eraslan ve İnan aileleri arasında başlayan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan husumeti sona erdirmek ve köydeki huzuru yeniden tesis etmek amacıyla, bölgenin kanaat önderleri devreye girdi. Kanaat önderleri Eraslan ve İnan aileleri ile defalarca bir araya gelerek, her iki tarafı da barışa ikna etmek için büyük çaba sarf etti. Uzun süren müzakereler ve sabırlı bir arabuluculuk süreci sonunda aileler arasında bir uzlaşma sağlanabildi. Barış sürecinin tamamlanmasının ardından ilçe merkezi mesire alanında barış yemeği düzenlendi. Hem Eraslan ve İnan aileleri arasında sağlanan barış kutlandı hem de köy halkı arasındaki dayanışma pekiştirildi.

Kaynak: İHA

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