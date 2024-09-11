Çatalca\'da bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

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Çatalca'da bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Nakkaş Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi'nde eldiven üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın nedeniyle fabrika çalışanları dışarıya çıktı.

Alevlere müdahale etmek isteyen işçi İbrahim Yavuz'un yüzünde hafif yanık oluştu. Sağlık ekipleri, ambulansta işçiye müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Ekiplerin, hasar gören fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

İşçi İbrahim Yavuz, basın mensuplarına, fabrikada elektrik arızası olduğunu anlattı.

Yavuz, elektrik işlerini yaptığı alanın bir anda alev aldığını belirterek, "Yangın tüpleriyle onu söndüreyim derken alev yürümeye başladı. Elemanlar panik yaptı, kaçmaya başladı. Kaçmaya başlayınca içerideki polyester eldivenler tutuştu." dedi.