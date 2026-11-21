Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca mevkiinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlarının zarar görmesini istemeyen çok sayıda sürücü, tünele girerek yağışın dinmesini bekledi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca kesiminde yerini doluya bıraktı. Aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Dolunun araçlarına zarar vermesinden endişe eden sürücüler, Çatalca tüneli içerisine sığındı. Yağışın etkisini azaltmasının ardından sürücüler yeniden yollarına devam etti.