Çatalca'da kayıp ihbarı üzerine öldürülen kişiyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Çatalca'da kayıp ihbarı üzerine öldürülen kişiyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

Çatalca\'da kayıp ihbarı üzerine öldürülen kişiyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp ihbarı üzerine çalışma yürüttüğü Mehmet Berberoğlu'nun öldürüldüğünü tespit etti. Şüphelilerden K.Ç. ve M.A. yakalanırken, olayı gizledikleri belirlenen K.Ç'nin annesi, kız kardeşi ve eşi de gözaltına alındı. Berberoğlu'nun cesedi ise Çatalca'da bir dere yatağında bulunarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

22.02.2024 16:41
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Çatalca'da hakkında kayıp ihbarı bulunan kişinin öldürülüp cesedinin dere yatağına bırakılmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Mayıs 2023'te hakkında kayıp ihbarı bulunan Mehmet Berberoğlu'nun bulunmasına yönelik çalışma yürüttü.

Karavanda yaşayan Berberoğlu'nun, sağır ve dilsiz K.Ç. ile 9 Şubat 2023'e kadar 506 kere iletişim kurduğunu belirleyen ekipler, incelemelerin devamında K.Ç. ile M.A'nın, aralarında çıkan kavgada Mehmet Berberoğlu'nu darbederek öldürdüklerini tespit etti.

Şüpheli K.Ç. ve M.A. düzenlenen operasyonla yakalanırken, olayı gizledikleri belirlenen K.Ç'nin annesi N.A, kız kardeşi G.Ç. ile eşi M.Ç. de gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Mehmet Berberoğlu'nun cesedi ise Çatalca'da bir dere yatağında siyah torba içerisinde bulunarak, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, İstanbul, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çatalca'da kayıp ihbarı üzerine öldürülen kişiyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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