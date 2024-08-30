Çatalca'da Zafer Bayramı coşkusu: 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganıyla yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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Çatalca'da Zafer Bayramı coşkusu: 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganıyla yürüyüş düzenlendi

Çatalca'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen bandolu ve fener alaylı yürüyüşte 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atıldı. Türk bayraklarıyla ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan fener alayı yürüyüşü yapıldı. Yurttaşlar, 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganı attı. Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel'in de katıldığı yürüyüş, 23. Erguvan Festivali'nin yapıldığı alanda son buldu.

30.08.2024 23:20  Güncelleme: 23:36
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Haber-Kamera: HAKAN KAYA

(İSTANBUL) - Çatalca'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen bandolu ve fener alaylı yürüyüşte "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında Dumlupınar'da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümü... İstanbul'un her bölgesinde olduğu gibi Çatalca ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Türk bayraklarıyla ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan fener alayı yürüyüşü yapıldı. Bandonun ve İzmir Marşı'nın çalındığı yürüyüş boyunca yurttaşlar, "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı attı. Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel'in de katıldığı yürüyüş, 23. Erguvan Festivali'nin yapıldığı alanda son buldu.

"Bize düşen görev Cumhuriyetimizi muhafaza etmektir"

Erhan Güzel, buradaki yurttaşlara seslenerek "Zafere giden yolda Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki milletimiz yokluklar içerisinde tarihe altın harflerle yazılan bir hürriyet mücadelesini vermiş ve topraklarımız, düşman ordularının işgalinden kurtarılmıştır. Bize düşen görev ise tarih sahnesinde iz bırakan milletimizin mirasını layıkıyla anmak ve kadim milletimizin son zamanlarında elde ettiği zaferlerin neticesi olan Cumhuriyetimizi sonsuza dek muhafaza etmektir" ifadelerini kullandı.

Havai fişek gösterisinin yapıldığı festivalin 5'inci günü, Emir Can İğrek konseriyle son buldu.

Kaynak: ANKA

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