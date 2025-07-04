Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, Karadeniz açıklarında hortum oluştu.
İlçede sabah saatlerinde kıyıya yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta, Karadeniz üzerinde hortum meydana geldi.
Hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Hortum, bir süre sonra etkisini kaybetti.
Son Dakika › Güncel › Çatalzeytin'de Karadeniz'de Hortum Oluştu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?