Çatalzeytin'e Prestij Cadde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çatalzeytin'e Prestij Cadde

Çatalzeytin\'e Prestij Cadde
21.07.2025 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi Belediyesi, Kastamonu Çatalzeytin'e prestij cadde projesini hayata geçirdi.

SULTANGAZİ Belediyesi, kardeş şehri Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine 'prestij cadde' kazandırdı. Mehmet Ünlü ve Ali Kütükçü caddeleri prestij cadde kapsamında yeni görünümüne kavuştu. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ekibiyle beraber Çatalzeytin'e giderek projesinin açılışını gerçekleştirdi.

Sultangazi Belediyesi, kardeş belediyelere desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda kardeş şehir Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi ile arasındaki bağları daha da güçlendirmek adına prestij cadde projesinin yapımını üstlendi.

Mehmet Ünlü ve Ali Kütükçü caddeleri prestij cadde kapsamında yenilendi. Araçların ve yayaların rahatça ilerlemesi için yol düzenlemesi ve kaldırım çalışması gerçekleştirildi. Aydınlatma çalışmalarıyla cadde daha modern bir görünüme kavuştu.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ekibiyle beraber yapımı tamamlanan prestij caddenin açılışına katılmak için Çatalzeytin'e gitti. Gündüz şehri gezen Dursun'a eşi Tuba Dursun, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı İmdat Kamacı, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen de eşlik etti.

Akşam saatlerinde de prestij cadde projesinin açılışı için tören düzenlendi. Çatalzeytin Kaymakamı İbrahim Şahin ile Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir'in ev sahipliğindeki programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, projeye katkılarından dolayı Dursun'a teşekkür ederek plaket hediye etti. Demir; "Mehmet Ünlü ve Ali Kütükçü caddeleri Sultangazi Belediye Başkanımız Abdurrahman Dursun'un sayesinde daha modern bir görünüme kavuştu. Kardeş Belediyemiz Sultangazi Belediyesi'ne Sayın Başkanımız başta olmak üzere teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

'BİRLİKTE DAHA GÜZEL İŞLERE'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Öncelikle bu projeye öncülük eden Çatalzeytin Belediye Başkanımız Ahmet Demir'e teşekkürlerimi iletiyorum. Bizler Sultangazi Belediyesi olarak kardeş şehirlerimizden desteğimizi esirgemiyor, aramızdaki bağları daha da güçlendirmek adına güzel işlere imza atıyoruz. Prestij Cadde de onlardan biri oldu. Bugün burada kıymetli Çatalzeytinlilerle birlikte olmak ve heyecanımızı paylaşmak bizleri daha da mutlu etti. Birlikte inşallah daha güzel işlere imza atacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Abdurrahman Dursun, Mehmet Ünlü, Çatalzeytin, Sultangazi, Kastamonu, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çatalzeytin'e Prestij Cadde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor hazırlık maçında gol oldu yağdı Trabzonspor hazırlık maçında gol oldu yağdı
Dünyaca ünlü yıldız şaşkına döndü: Galatasaray’a gitmesi inanılmaz Dünyaca ünlü yıldız şaşkına döndü: Galatasaray'a gitmesi inanılmaz
Dışişleri Bakanı Fidan’dan kritik temaslar Gündemde Suriye var Dışişleri Bakanı Fidan'dan kritik temaslar! Gündemde Suriye var
Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Real Madridli eski yıldızdan Arda için olay sözler: Arda’ya güvenmek intihar Real Madridli eski yıldızdan Arda için olay sözler: Arda'ya güvenmek intihar
Eşine kızıp çatıya çıktı, ekiplere köşe kapmaca oynattı Eşine kızıp çatıya çıktı, ekiplere köşe kapmaca oynattı
Yeni transferlerini helikopterle sahaya indirdiler Tanıdık bir isim de var Yeni transferlerini helikopterle sahaya indirdiler! Tanıdık bir isim de var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs’ta federasyon modeline dayanan BM parametreleriyle vakit kaybedemeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta federasyon modeline dayanan BM parametreleriyle vakit kaybedemeyiz
Fatih Tekke yeni yıldızını resmen duyurdu: Hayırlı olsun Fatih Tekke yeni yıldızını resmen duyurdu: Hayırlı olsun
Sakarya’da orman yangını Bir mahalle tahliye edildi Sakarya'da orman yangını! Bir mahalle tahliye edildi
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Milletler Ligi Finalleri kadrosu belli oldu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi Finalleri kadrosu belli oldu

15:12
Bangladeş’te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş'te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti
15:09
Soruşturma açılan 29 kişi kim Bakan Tekin “Aralarında polisler de var“ diyerek açıkladı
Soruşturma açılan 29 kişi kim? Bakan Tekin "Aralarında polisler de var" diyerek açıkladı
14:26
Altan Öymen’in cenaze törenine damga vuran görüntü
Altan Öymen'in cenaze törenine damga vuran görüntü
14:09
Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim
Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim
13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor
22:05
Galatasaray’da uçak kalkmıyor Transfer iptal
Galatasaray'da uçak kalkmıyor! Transfer iptal
21:52
Kerem Aktürkoğlu’nun Süper Lig’e dönmek için tek şartı var
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig'e dönmek için tek şartı var
21:52
Eskort dolandırıcılığına ikinci dalga operasyonu: 9 tutuklama
Eskort dolandırıcılığına ikinci dalga operasyonu: 9 tutuklama
21:39
Tolunay Kafkas, Fenerbahçe’nin transfer etmesi gereken 2 yıldızı açık açık söyledi
Tolunay Kafkas, Fenerbahçe'nin transfer etmesi gereken 2 yıldızı açık açık söyledi
21:31
Liverpool’dan rekor transfer
Liverpool'dan rekor transfer
21:19
Beylikdüzü’ndeki alışveriş merkezinde asma tavan çöktü 1 kişi yaralandı
Beylikdüzü'ndeki alışveriş merkezinde asma tavan çöktü! 1 kişi yaralandı
21:03
Beyaz Saray’dan Netanyahu yorumu: Deli gibi davranıyor, sürekli her şeyi bombalıyor
Beyaz Saray'dan Netanyahu yorumu: Deli gibi davranıyor, sürekli her şeyi bombalıyor
20:51
Fenerbahçe stadı önünde el hareketi yaptı Uyaran güvenlik görevlisini arabayla metrelerce sürükledi
Fenerbahçe stadı önünde el hareketi yaptı! Uyaran güvenlik görevlisini arabayla metrelerce sürükledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2025 16:19:53. #7.11#
SON DAKİKA: Çatalzeytin'e Prestij Cadde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.