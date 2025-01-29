Catatumbo'da Silahlı Çatışmalar Endişe Veriyor

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Kolombiya'nın kuzeyindeki Catatumbo bölgesine bağlı kasabaların belediye başkanları, silahlı grupların neden olduğu çatışmalar nedeniyle endişeli olduklarını bildirdi.

Ülkenin Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Cucuta kentinde düzenlenen "Catatumbo İçin Barış" toplantısına çok sayıda belediye başkanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Mağdurlar Birimi Genel Müdür Yardımcısı Omar Fernández, konuşmasında, "Bu toplantının temel amacı, Catatumbo bölgesindeki silahlı çatışmaların yol açtığı zorla yerinden edilmenin tüm acil durum aşaması için bir eylem planının hatlarını çizmektir." ifadesini kullandı.

Fernandez, uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaparak, bölge belediye başkanlarının koordinasyonunda sürecin yürütüldüğünü belirtti.

Kuzey Santander Valisi William Villamizar, çatışmalar nedeniyle ciddi maddi kayıpların yaşandığını ve bölgesel sosyal dönüşümün yeniden tesis edilmesi için milyonlarca dolarlık yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

Toplantıya katılan Abrego, Convencion, El Carmen, El Tarra, Hacari, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama ve Tibu kasabalarının belediye başkanları, şiddetten duydukları endişeyi dile getirerek, altyapının iyileştirilmesi, devlet yatırımlarının arttırılması ve yerinden edilenlerin güvenli bir şekilde evlerine dönmesi için taleplerini ilettiler.

İspanyol EFE haber ajansına konuşan Teorama Belediye Başkanı Uber Said Conde, şiddet olayları sonucunda kasabada 32 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin kişinin evlerinden olduğunu belirtti.

Yerel basına göre, silahlı grupların yol açtığı çatışmalar nedeniyle Catatumbo bölgesine bağlı bazı kasabalarda 18 bin kişi yerinden edildi ve 46 bin çocuk okula gidemiyor.

Yerinden edilenlerin sayısı 40 bini aştı

Catatumbo bölgesindeki çatışmalarda şu ana kadar 80 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı. Ayrıca, 40 binden fazla kişinin de yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) 33. Cephe 16 Ocak'ta koka ekinlerinin ve uyuşturucu kaçakçılığı koridorlarının kontrolünü sağlamak amacıyla şiddetli bir çatışmaya girmişti.